Уряд може збільшити виплати на дітей з 1 липня

Уряд України розглядає можливість збільшення розмірів виплат на дітей до 100% прожиткового мінімуму з 1 липня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

Вона відзначила, що така можливість буде в тому разі, якщо бюджет 2009 року за перше півріччя перевиконуватиметься. «В умовах перевиконання бюджету в першому півріччі 2009 року ми пропонуємо збільшити допомогу сім`ям з дітьми, і вже з липня платити не 75% прожиткового мінімуму на дитину, а 100%», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Вона наголосила, що збільшення до 100% прожиткового мінімуму виплат на дитину на сьогодні планується ввести з 1 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра праці і соціальної політики Олени ГАРЯЧОЇ, на сьогодні в Україні одержувачів допомоги по догляду за дитиною до трьох років налічується близько 1,2 млн. осіб. При цьому більш як 600 тис. сімей одержують допомогу по догляду за дитиною до трьох років у розмірі до 501 грн., а решта 600 тис. мають мінімально гарантовану державою суму в 130 грн.

Загалом на фінансування дитячих виплат і допомоги сім`ям з дітьми цього року буде використано 12,9 млрд. грн. (на 23% більше, ніж минулого року).