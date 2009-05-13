Україну чекає дефіцит цукру

Дефіцит цукру в Україні в 2009-2010 маркетинговому році може скласти 0,6-0,65 млн. тонн. Про це говориться у повідомленні консалтингового агентства ААА.

У повідомленні наголошується, що експерти агентства понизили прогноз виробництва цукру в Україні в 2009 році на 5% - до 1,45 млн. тонн, оскільки обстеження ранніх посівів цукрового буряка показали розвиток негативних явищ. Крім того, частина посівів сильно постраждала від заморозків, а частина слабо розвинена через квітневу засуху.

У зв`язку з цими чинниками експерти агентства понизили свій попередній прогноз виробництва цукрового буряка в Україні на 4,9% в бункерній вазі – до 12 млн. тонн.

Виробництво цукру з національної сировини в сезоні 2009 року також буде нижче за показники 2008 року на 4-5% - 1,45 млн. тонн.

«При практично нульових перехідних запасах білого цукру в Україні дефіцит продукту в 2009/2010 МР може скласти 600– 650 тис. тонн», - говориться у повідомленні агентства.

Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво цукру в 2008/2009 маркетинговому році знизилося на 15% - до 1,6 млн. тонн, проти 1 млн. 859 тис. тонн, вироблених у 2007-2008 МР. У минулому сезоні було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряка склала 355 ц/га. У переробці брали участь 70 заводів з 104, що одержали квоту.