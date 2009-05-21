Фінустанови штрафуватимуть за недобросовісну рекламу

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) пропонує штрафувати фінансові установи за недобросовісну рекламу на суму до 5,1 тис. грн.

Про це йдеться у проекті Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо реклами у сфері фінансових послуг», розміщеному на офіційному сайті Держфінпослуг.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу» в частині визначення поняття реклами фінансових послуг. Так, рекламою в сфері фінансових послуг визначається реклама про фінансову установу або іншу особу, котра відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, про її діяльність, фінансові послуги, які нею надаються або які планується надавати.

Також передбачається, що всі рекламні матеріали, які стосуються фінансових послуг, пов`язаних із залученням коштів населення, і які планується розповсюдити, подаються рекламодавцем у відповідний регуляторний орган (для банків – НБУ, для учасників ринку фінпослуг (окрім фондового ринку і банків) – Госфінуслуг) не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх розповсюдження. При цьому своє рішення щодо вказаних матеріалів регулятор має прийняти протягом п`яти робочих днів.

Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг згідно із законопроектом вважається: реклама фінансових послуг, які компанія не має права надавати без отримання статусу фінустанови або без ліцензії на право надання таких фінансових послуг (якщо це передбачено законодавством); реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонене; реклама у сфері фінансових послуг, пов`язаних із залученням коштів населення, яка поширена без узгодження з регулятором, заборонена рішенням уповноваженої особи регулятора або не змінена, як це було потрібно відповідно до рішення регулятора.

Законопроектом передбачено, що замовлення недобросовісної реклами у сфері фінпослуг тягне за собою штраф на суму до 5,1 тис. грн. (300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (17 грн.)) для фінансової установи і 0,85-1,7 тис. грн. (50-100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян) – для посадовця компанії.

Також вказується, що в рекламі у сфері фінпослуг забороняється надавати інформацію про майбутній прибуток споживачів таких послуг.

Згідно з проектом документа, контроль за дотриманням законодавства про рекламу в сфері фінансових послуг (окрім фондового ринку і банківського сектору) здійснює Держфінпослуг.