У Бельгії виявили молоко з бензофеноном

Бельгійські супермаркети відкликають молоко, у якому виявлено сліди бензофенону.

Як повідомляє сьогодні AFP, дві найбільші мережі супермаркетів Delhaize і Carrefour порекомендували споживачам не пити молоко в пляшках, у яких виявлено токсичну рідину. За повідомленнями супермаркетів, потрапляння бензофенону, якого вважають канцерогеном, викликано витоком чорнил, які використовують для пакування.

Більшість пляшок, у яких виявлено отруєне молоко, вироблені компанією Campina.

Мережа супермаркетів Delhaize заявила також про готовність відшкодувати покупцям вартість повернутого отруєного молока.