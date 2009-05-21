Правду про харчі на упаковці писатимуть лише з 2010 р.

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики продовжив період переходу на упаковку продуктів харчування з новим маркуванням до 1 січня 2010 року. Про це УНІАН повідомив директор департаменту стандартизації та метрології Держспоживстандарту Андрій НЕЛЄПОВ.

Він нагадав, що з листопада 2008 року набув чинності національний стандарт ДСТУ 4518 “Продукти харчові. Маркування для споживачів”, який містить основні вимоги до маркування харчових продуктів і враховує особливості маркування певних видів харчових продуктів.

Проте, за словами А.НЕЛЄПОВА, процес виробництва пакувальних матеріалів не дозволяє виробникам відразу перейти на нову упаковку, у зв`язку з чим було встановлено перехідний період, впродовж якого виробник міг використовувати як нову упаковку, так і стару, до 1 травня 2009 року.

«На сьогодні за зверненням Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, найбільших об`єднань виробників, зокрема, Асоціації виробників морозива і заморожених продуктів, Всеукраїнської асоціації пекарів, надана можливість до січня 2010 року використовувати залишки пакувальних матеріалів і етикеток, які не враховують положення нового стандарту», - повідомив А.НЕЛЄПОВ.

«Є ще одна причина, за якою необхідно перенести введення нових вимог - криза. Велику кількість упаковки було виробниками замовлено наперед, а у зв`язку з падінням продажів готової продукції її просто не встигли використати», - зазначив віце-президент Холдингу «Вітмарк» Віктор СТАНІСЛАВСЬКИЙ.