У Польщі вже можна купити квартиру за цінами 2006 року

Ціни на нерухомість у Польщі впали до рівня 2006-2007 років, свідчить рапорт, підготовлений консалтинговою компанією Open Finance та порталом Oferty.net.

Як повідомляє видання Puls Biznesu, у квітні цього року ціни пропозиції продажу житла були на рівні 2007 року, а реальні ціни продажу – навіть на рівні 2006 року.

Згідно з рапортом, у Варшаві вперше за 27 місяців середня ціна пропозиції опустилася нижче 9 тис. злотих за квадратний метр – до 8,850 тис. злотих (близько 2,8 тис. дол. за нинішнім курсом 3,2 зл./дол).

У 455-тисячному Гданську на узбережжі Балтійського моря середня ціна пропозиції житла впала до 6,5 тис. злотих за кв. м. У Познані з населенням 560 тисяч та Вроцлаві з 630 тисячами жителів, які конкурують між собою за право бути неформальною столицею західно-центральної Польщі, середня вартість житла становить, відповідно, 5,7 тис. та понад 6,6 тис. злотих за кв. м. Такі ціни в цих містах були на початку 2007 року.

Найбільший спад цін серед великих міст Польщі зафіксовано в популярному серед туристів Кракові, де вартість квадратного метра житла опустилася до рівня листопада 2006 року і становить близько 7,3 тис. злотих.

Експерти відзначають, що ціни реального продажу квартир часом навіть на 10% менші від визначеної продавцями вартості житла.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі цього року поляки повернули будівельним компаніям більше тисячі із 4,4 тис. куплених за цей період квартир, чим ускладнили ситуацію девелоперів, які потерпають через брак продажів та відсутність кредитування.

Довідка УНІАН. Сповільнення на польському ринку нерухомості почалося у другій половині 2007 року, що спонукало продавців до зниження цін, однак воно було незначним. Суттєвіше здешевлення житла почалося у 2008 році, коли, за різними даними, квартиру можна було купити на 5-30% дешевше, ніж у 2007 році. Масово характеру зниження цін почало набувати в кінці минулого – на початку цього року.

У Польщі, економіка якої стабільно зростала впродовж останніх років, національна валюта зміцнювалась до липня 2008 року, а з осені минулого року почала різко знецінюватися через світову економічну кризу.

У липні минулого року долар у Польщі коштував близько 2 злотих, а в лютому цього року досяг піку своєї вартості – 3,7 зл./дол.