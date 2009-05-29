«Укрзалізниця» відкриє понад 170 додаткових кас

«Укрзалізниця» до літніх перевезень відкриє 173 додаткових кас з продажу квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Крім того, у містах на узбережжі Криму відкриють 7 пересувних кас, сказав він.

А. Іванько також повідомив, що «Укрзалізниця» з 150 літніх потягів вже призначила 94. З них 68 курсуватимуть у кримському напрямі, 10 — до Одеси.

«Для залізничників літній сезон перевезень — особливий час, коли всі зусилля спрямовані на те, щоб безпечно і якісно перевезти усіх пасажирів, кількість яких літом збільшується удвічі», — сказав начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

У цілому до початку літніх перевезень залізничники підготували 5873 пасажирських вагонів, відремонтували і перевірили 1850 систем кондиціонування повітря вагонів.

Як повідомляв УНІАН, з 31 травня в Україні вводиться в дію новий графік руху потягів на 2009/2010 рр. У новому графіку розроблено розклад для 380 пар потягів: 190 пар потягів у внутрішньому сполученні, 22 пари - в міжнародному і 168 - з країнами СНД. З них 60 пар фірмових потягів: 51 - у внутрішньому сполученні і 9 - у міждержавному.

Також відкрито нове безпересадочне сполучення, зокрема, безпересадочні вагони Харків - Прага і Київ - Бар. При цьому 258 пар потягів нового графіка (68%) мають категорію швидких, що на 16 пар потягів більше порівняно з розкладом 2008/2009 рр.

Збережено курсування потягів, які мають попит у пасажирів, і розроблено розклад для 11 пар нових потягів: 9 пар потягів у внутрішньому сполученні і 2 - в міждержавному. Також збільшено періодичність курсування деяких потягів і вагонів.