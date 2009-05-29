У неділю Хрещатиком бігатимуть зірки

У неділю, 31 травня, у Всесвітній день без тютюну, відомі українці – олімпійська чемпіонка Яна Клочкова, гімнастка Надія Васина, співак Віктор Павлік, співачка Катерина Бужинська візьмуть участь у „Пробігу під каштанами”.

„Наша мета – закликати людей відкрити для себе кайф від здорового способу життя! „Кидайте курити, пити тощо – починайте бігати! Прийшло літо! Можна бігати на вулиці в своє задоволення – це доступно, не треба витрачати гроші!”, - говорить олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова.

Разом з відомими українцями подолати 5-ти кілометрову дистанцію у команді „Україна кидає курити” може кожен охочий.

Охочі побігати збиратимуться о 9:30 на вул. Хрещатик, навпроти стели Незалежності. Старт забігу о 10:00. Організатори команди сплачують реєстраційний збір за пробіг (натомість кількість місць в команді обмежена – до 100 чоловік).

Цьогорічний „Пробіг під каштанами” стане 17-им в історії. Традиційним маршрутом – від Майдану по Хрещатику та В. Васильківською до стадіону Олімпійський та назад – бігтимуть кілька тисяч людей. Серед них – професійні спортсмени, відомі українці та велика кількість охочих долучитися до цієї благодійної акції.

Гроші від пробігу традиційно передаються в Центр кардіології та кардіохірургії дітей раннього віку МОЗ України.