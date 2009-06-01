Люксова нерухомість Британії дорожчає

Багаті росіяни, що намагаються врятувати свої заощадження, стали одним з каталізаторів активізації ринку люксового житла в Лондоні, на якому вперше за останні 18 місяців не тільки збільшилося число операцій, а й помітно зросли ціни, повідомляє консалтингова компанія Knight Frank, повідомляє РІА Новини..

Як зазначають аналітики, перші ознаки зростання цін на елітне житло у столиці Великобританії намітилися ще у квітні, коли вартість люксової нерухомості збільшилася на 0,4%.

Проте з повним правом експерти змогли заговорити про позитивну динаміку на ринку тільки у травні.

Зокрема, свідчать результати дослідження, травень став найактивнішим місяцем для сегменту дорогих квартир і особняків у Лондоні - кількість операцій на ринку люксового житла піднялася більш ніж на третину, а вартість елітної нерухомості виросла на 1,8%.

"Більшість операцій проходять у діапазоні між 1 і 3 мільйонами фунтів, причому найчастіше покупці шукають або квартири з двома спальнями, або середнього розміру сімейні особняки. Як правило, вони приділяють особливу увагу якості нерухомості, обираючи найкраще на ринку - житло на престижних вулицях, а не на перших поверхах і таке інше ", - констатують експерти.

Водночас, підкреслюють фахівці консалтингової компанії, завдяки інвесторам з Росії, збільшується й активність на самій "верхівці" сегменту елітного житла у Лондоні, де нерухомість коштує не менше 10 мільйонів фунтів.

"Навіть там стає жвавішим через росіян, які вирішили спробувати зберегти свій стан, купуючи нерухомість у кращих місцях", - звертається увага в дослідженні.