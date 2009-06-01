Benetton у Сухумі не буде

Benetton Group відмінила рішення відкрити магазин у Сухумі після того, як міністр закордонних справ Грузії Григол Вашадзе назвав його обурливим, а сім її магазинів у Грузії на знак протесту припинили роботу, повідомляє WSJ.

МЗС Грузії також підняло це питання перед посольством Туреччини (про відкриття магазина в столиці Абхазії минулого тижня оголосило турецький підрозділ Benetton).

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