У Херсоні створять турмаршрут «Золото скіфів»

Херсонська облдержадміністрація готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України про створення туристичного маршруту «Золото скіфів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції про розвиток туризму в області повідомив голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ.

За словами Б.СІЛЕНКОВА, ідея туристичного проекту виникла через те, що в Херсонській області налічується найбільша в Україні кількість скіфських поховань (курганів), зокрема ще не досліджених.

«В Україні вже є один подібний проект, схвалений Кабміном. Це «Золота підкова Черкащини». Я вважаю, що в нас має бути проект «Золото скіфів», — сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він зазначив, що вже дав відповідне доручення профільному управлінню ОДА підготувати проект документа.