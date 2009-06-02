Шахрай продавав у кримських потягах жаб'ячу ікру

Під виглядом червоної ікри в потягах кримського напрямку продавали суміш хімічного сурогату з жаб`ячою ікрою. Мешканець Запоріжжя просив за півлітрову баночку “делікатесу” 500 гривень, переконуючи покупців, що в магазинах він обійдеться утричі дорожче.

Під час однієї такої “торгівельної операції” чоловіка і затримали співробітники транспортної міліції. Експертиза показала: те, що шахрай називав ікрою, насправді - білкова маса штучного та біологічного походження, пофарбована у червоний колір.

Покупці від цього мали гарантований розлад шлунку. Продавця “кав`яр” чекає щонайменше 5 років ув`язнення. Йому закидають шахрайство в особливо великих розмірах.

Начальник міліції на Придніпровській залізниці Віталій Шарапа вважає, що чоловікові допомагали непогані навички спілкування з людьми. Він змушував людей купувати товар, надаючи підробний сертифікат якості.

ТСН