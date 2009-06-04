Первинне житло Києва за рік подорожчало на 12%

Усереднена вартість житла (у гривні) на первинному ринку Києва з травня 2008 року по травень 2009 року збільшилася на 12,2%, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків порталу, за рік житло економ-класу подорожчало на 1,9%, бізнес-класу – на 2%, преміум-класу – на 20,7%. Разом з тим, за цей період щодо долара США національна валюта подешевшала на 57%.

У виданні зазначають, що за підсумками травня вартість житла економ-класу на первинному ринку в гривневому еквіваленті збільшилася на 1,2%, вартість квартир преміум-класу – на 2,7%. Водночас ціна пропозиції об`єктів бізнес-класу знизилася на 0,2%.

На думку аналітиків порталу, «зростання вартості середньої питомої ціни пропозиції зумовлене зрушеннями в структурі пропозиції: було знято з продажу 107 квартир, вартість яких на 23,2% нижче усередненої вартості у квітні 2009 року, а ціна 56 квартир, які було виставлено на продаж у травні, на 9,9% нижча за середні квітневі показники». Таким чином, у пропозиції збільшується частка дорожчих квартир.

«Результати моніторингу ринку новобудов Києва свідчать про те, що станом на травень 2009 року до продажу пропонуються квартири загальною площею близько 127,5 тис. кв. м у 142 об`єктах. Серед них і об`єкти незавершеного будівництва, і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію з IV кварталу 2007 року до I кварталу 2009 року», – зазначають аналітики інтернет-видання.

За їхніми даними, у травні було почато або відновлено продаж у п`яти об`єктах, з них чотири об`єкти економ-класу й один об`єкт преміум-класу. При цьому було знято з продажу 11 об`єктів, з них 7 – економ-класу та 4 – бізнес-класу.

Фахівці порталу повідомили, що минулого місяця вартість 1 кв. м було знижено в семи об`єктах, з них 4 – економ-класу (зниження від 100 до 1500 грн.) і 3 – бізнес-класу (зниження від 1000 до 1500 грн.).

За даними аналітиків, за минулий період у 18 об`єктах за стовідсоткової оплати покупцям було запропоновано знижки в розмірі 2-30% від вартості квартир.

Понад 60% житла, що реалізовується на первинному ринку, заплановано до здачі поточного року, 15% – 2010 року. Водночас у 38 об`єктах (27% від загальної кількості об`єктів, що продаються, на первинному ринку в Києві) було оголошено про перенесення терміну введення в експлуатацію на 3-12 місяців.

Аналітики порталу проаналізували 142 об`єкти 69 компаній-операторів з планованим терміном введення в експлуатацію 2008 рік – IV квартал 2010 року.