Мінпраці: інвалідів війни мають забезпечити автомобілями

Міністерство праці та соціальної політики ініціюватиме перед урядом питання щодо спрямування коштів фонду соціального захисту інвалідів на придбання автомобілів для інвалідів війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час парламентських слухань «Про соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" повідомила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА.

Вона нагадала, що сьогодні на обліку для забезпечення автотранспортом перебувають 23 тис. інвалідів війни.

При цьому потрібно виділити 950 млн. грн., щоб усіх інвалідів забезпечити автотранспортом.

За словами міністра, торік за рахунок різних джерел фінансування було видано 1720 автомобілів для інвалідів війни. Водночас Л.ДЕНИСОВА зауважила, що цього року у держбюджеті не передбачені видатки на ці цілі.

«Тому міністерство ініціюватиме перед урядом спрямування коштів фонду соціального захисту інвалідів на придбання автомобілів», - сказала міністр.

За її словами, якщо у цьому питанні буде підтримка, то вдасться придбати 200 автомобілів.