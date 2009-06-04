У Києві відкрився новий супермаркет "Сільпо"

Торговельно-промислова група "Fozzy Group" відкрила новий супермаркет "Сільпо" в Києві. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Магазин був відкритий 29 травня в Оболонськом районі м. Києва за адресою вул. Мінське шосе, 6. Новий супермаркет став 7-м магазином мережі у цьому районі, і 38-м – у столиці.

У новому магазині на площі 800 кв. м розміщені близько 12 тис. найменувань продукції.

Торгова мережа "Сільпо" - одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів.

"Fozzy Group" – одна з найбільших торговельно-промислових груп України. Торгівля продуктами і товарами для дома - супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети "Fozzy", "Магазини біля дома" "Фора" і "Бумі". У мережах "Fozzy Group" представлені товари під власною торговою маркою "Премія" і "Повна Чаша". Торгівля непродовольчими товарами - аптеки "Будь Здоровий", фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", персональна електроніка "Ringoo". Основні підприємства промислового напрямку "Fozzy Group" - Ніжинський консервний завод, птахофабрика "Варто". Ресторанний бізнес - "У Кульгавого Пола", "Старомак", "Prad-A-Cafe", "Liquor".