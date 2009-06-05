Попитом на ринку праці України користуються IT-фахівці

Сьогоднішніми лідерами по затребуваності на українському ринку праці є IT-фахівці. Зростання вакансій для цих працівників у травні поточного року склало приблизно 15-20%, повідомляє експерт порталу rabota.ua Максим Муровайко.

За його словами, хороші IT-фахівці були достатньо популярними серед працедавців як до початку кризи, так залишаються такими і зараз. Зокрема, багато вакансій сьогодні для веб-дизайнеров і програмістів С++, IT-директорів і керівників IT-відділів.

Друге місце по затребуваності в кінці весни належало менеджерам з продажу, відзначив М.Муровайко. "Рівень збуту товару визначає успіх компанії. Таким чином, зростання вакансій для "продажников" виросло в травні на 10-12%", указує він.

За даними експерта, також працедавці активно шукали наприкінці весни юристів (+15% вакансій), колекторів і антиколекторів (+15%). Був відмічений попит і на топ-менеджерів, які можуть успішно керувати компанією (+17%).

"Можна також говорити про зростання попиту на внутрішніх аудиторів (+10%). Певною мірою зростання пропозицій про працевлаштування торкнулося фінансових директорів (+8-10%)", доповнив М.Муровайко. За його словами, не менш популярними сьогодні є керівники відділів продажів. Частково починає поновлюватися попит на маркетологів і PR-фахівців. "Це пов`язано з тим, що деякі фірми починають проводити маркетингові компанії. І хоча це відбувається не так активно, як раніше, але все таки і не на так пасивно, як це було у них протягом останнього півріччя", підсумував експерт.

BIZЛіга