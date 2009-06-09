У січні-травні найбільше подорожчали хліб, цукор, напої

У січні-травні 2009 р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни виробників найпомітніше виросли на хліб, цукор, напої, м`ясо і м`ясопродукти, хімічну продукцію. Такі дані про індекси цін виробників промислової продукції повідомляються на офіційному сайті Державного комітету статистики.

За даними Держкомстату, в січні-травні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року ціни виробників у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів виросли на 15%.

У січні-травні ціни виробників промпродукции більше всього виросли у виробництві м`яса і м`ясопродуктів – на 18,7%, хліба і хлібобулочних виробів – на 21,5%, цукру – на 22,1%, напоїв – на 23%. Ціни виробників молочних продуктів і морозива виросли на 8,6%.

У травні ц.р. проти травня минулого року ціни виробників у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів виросли на 15%.

У травні ціни виробників промпродукции більше всього виросли у виробництві цукру – на 34,6%, напоїв – на 20,6%. Ціни виробників м`яса і м`ясопродуктів в травні виросли на 13,3%, молочних продуктів і морозива - на 11,9%, хліба і хлібобулочних виробів – на 19,6%.

Ціни виробників в хімічному виробництві (проти аналогічного періоду минулого року) виросли в січні-травні на 21,9%, в травні – на 12,7%.