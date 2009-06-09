"Рошен" придбав Вінницьку кондфабрику

На рахунок "Кондитерської корпорації "Рошен" зараховано 88,94% акцій "Вінницької кондфабрики"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні підприємства від 5 червня 2009 року.

Відсоток акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейськая Кондитерська компанія" було зменшено у зв`язку з додатковим випуском акцій. Кількість акцій залишилася незмінно і становить 33 056 858 акцій, а відсоток зменшився і становить 9,8061% голосуючих акцій.

Відкрито рахунок власника понад 10% акцій ВАТ юридичній особі - Дочірньому підприємству "Кондитерської корпорації "Рошен" на рахунок якої зараховано 299805951 акцій, або 88,9357% голосуючих акцій.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька кондитерська фабрика у 2008 році зменшила прибуток на 98,39% порівняно з 2007 роком – до 0,307 млн. грн., збільшивши чистий доход на 53,94% – до 207,112 млн. грн.

Довідка УНІАН. Вінницька кондитерська фабрика входить до складу Кондитерської корпорації „Roshen” і є одним з п`яти найбільших кондитерських підприємств України. Заснована фабрика в 1929 році на базі пивоварного заводу пана Вахневського. Зараз фабрика випускає понад 100 найменувань кондитерських виробів - близько 50 тис. тонн на рік.

Окрім Вінницької кондфабрики, Roshen також володіє Київською, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Липецькою кондфабрикою "Лінкофф" у Росії та Клайпедською кондфабрикою «Klaipedos konditerija» у Литві.