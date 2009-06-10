В Україні тарифи на ЖКП зросли на 0,1% у травні порівняно з квітнем

Ціни (тарифи) на житло, воду, газ, електроенергію та інші види палива в травні зросли на 0,1%, порівняно з квітнем поточного року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в травні ц.р., порівняно з травнем 2008 року, тарифи зросли на 32%, а порівняно з початком 2009 року – на 3,1%.

При цьому квартплата в травні до квітня ц.р. зросла на 1,4%, плата за утримання та ремонт житла – знизилася на 0,3%, тарифи на водопостачання зросли на 0,7%, на каналізацію – на 0,6%, на гарячу воду й опалення – на 0,1%, а тарифи на електроенергію й природний газ залишилися на колишньому рівні.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води тарифи знизилися на 4%. Тарифи на електроенергію знизилися на 4,5%, на теплову енергію – підвищилися на 0,6%.