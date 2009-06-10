Компанія AMF придбала торговельно-промислову групу "PromArt"

Компанія AMF стала власником торговельно-промислової групи "PromArt", що входила до цього до складу Холдингової компанії "Бюро-М".

Про це УНІАН повідомили e прес-службі компанії.

Мета придбання групи "PromArt" – розвиток сегменту домашніх меблів, який є стратегічним для компанії AMF. Покупка "PromArt" дозволить розширити виробництво фасадів для житлової групи (спальні, шафи, зокрема радіусні).

Вартість операції не розголошується.

Довідка УНІАН. Компанія AMF – великий виробник офісних меблів, заснована в 1999 році. Компанія об`єднує сім заводів у трьох містах України, що виготовляють меблі і комплектуючі.

Компанія AMF – член Української асоціації меблярів з 2002 року.

Торговельно-промислова група "PromArt" створена в 2001 році, випускає повний сегмент виробів з МДФ. Потужності виробництва кашированного ДСП компанією «PromArt» дозволяють випускати 20 тис. кв. м на місяць. Обсяг виробництва МДФ-плити на місяць становить 12 тис. кв.м.