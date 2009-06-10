Українці їдять заборонені харчові добавки

Українці не замислюючись уплітають ковбаси і шоколад, рясно присмачені харчовими добавками, від яких відмовилися Європа і Росія, пише журнал "Кореспондент".

На консервантах, стабілізаторах, антиокислювачах, емульгаторах і підсилювачах смаку тримається вся сучасна харчова промисловість, з жалем констатує Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета". Проте в Європі перелік цих небезпечних з`єднань постійно переглядається. І як мінімум 400 ароматичних речовин, які використовують в Україні, в державах ЄС заборонені, стверджує вона.

Берзіна наводить приклад: на відміну від України, в Євросоюзі і Росії декілька років тому заборонили добавки Е-216 і Е-217 - консерванти для шоколаду, цукерок і ковбас, - визнавши, що вони провокують рак. А вітчизняне законодавство дуже лояльне до виробників і експортерів, відзначає журнал.

Ситуацію погіршив вступ країни до ВТО: тепер чиновники одержали формальні підстави впускати до України всі імпортні фарбники, консерванти й інші інгредієнти, які раніше ввозити заборонялося, зазначає Берзіна. Таким чином, в країні використовуються ледь не всі існуючі в світі ароматизатори, консерванти й інші складові, зокрема - небезпечні для здоров`я.

Як повідомляє видання, у свою чергу зловживати численними Е вітчизняних виробників змушує конкуренція з імпортом. Україну від європейських країн відрізняє й відсутність контролю з боку держави над виробництвом та імпортом товарів з добавками. У результаті на кону здоров`я українців - навіть дитячі цукерки й улюблені в народі чіпси з лимонадом містять небезпечні з`єднання.

За матеріалами журналу "Кореспондент"