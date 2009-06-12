Підвищення тарифів на газ для населення поки не планується

Міністерство палива й енергетики України на сьогоднішній день не має планів підвищення тарифів на газ для населення, заявляє міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Мінпаленерго Фент ДІ, про це міністр сказав, коментуючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про необхідність підвищити тарифи на газ для населення.

Як повідомлялося, В.Ющенко в ході наради з питань фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України» у четвер висловив думку, що основною причиною критичного стану НАК є низька платіжна дисципліна усіх споживачів газу усередині країни.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день оплата населення за спожитий газ становить 95,4%, що менше аналогічного показника минулого року – понад 102%.

«Достатньо високий (показник – 95,4%), але не повний», - підкреслив Президент.

При цьому він відзначив, що на нараді з головами обладміністрацій у середу висловив свої зауваження з цього питання.

«Вчора ми домовилися про те, яку допомогу «Нафтогазу» повинні надати виконавча влада на місцях і органи місцевого самоврядування», - сказав Президент, підкресливши, що необхідно провести роботу, щоб збільшити платежі за газ з боку населення.

«Споживач повинен платити за спожитий газ. Там, де ми говоримо про соціальні категорії, ця категорія повинна бути повністю профінансована за рахунок бюджету, інші повинні платити за спожитий газ», - сказав Президент.

Звертаючись до населення України, Президент заявив: «Шановні громадяни, регулярна оплата вами спожитого газу - це робота на незалежність України. Неплатежі ваші стають неплатежами держави. І це спричиняє за собою зниження репутації країни, це значно ускладнює політику врегулювання тих питань, які потім на державному або урядовому рівнях виникають між Україною і Росією. Це питання чести, це питання моральності, це питання дисципліни».