ЗАТ «Полтавська птахофабрика» планує впровадити систему контролю ХАССП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів директор підприємства Сергій ПЛАХОТА.

«Сьогодні наша країна виробляє 15 мільярдів штук яєць. Принаймні, два мільярди з них можна реалізувати за кордон. Але підприємства повинні пройти сертифікацію ISO 2000 і впровадити систему контролю ХАССП, яка діє в усіх розвинених країнах. У перекладі з англійського абревіатура ХАССП означає аналіз небезпечних чинників і критичних точок контролю. Система розроблена у США у лабораторіях військових, головним завданням яких було створення безпечних харчових продуктів для астронавтів. В основу системного аналізу продукції було покладено ретельний, всебічний контроль кожного виробничого процесу - від сировини до кінцевого продукту. Це практично виключало будь-які помилки і відхилення у технології і як наслідок гарантувало абсолютну безпеку продуктів. Не випадково згодом такий комплексний контроль, що одержав назву стандарт ХАССП, набув широкого визнання і застосування спочатку в США, а згодом - у Європі і світі», - пояснив С.Плахота.

За його словами, без впровадження ХАССП українські підприємства не зможуть вийти на міжнародні ринки і скласти конкуренцію іноземним виробникам.

«У планах Полтавської птахофабрики – впровадити найближчим часом цю міжнародноу систему контролю, щоб надалі експортувати свою продукцію», - заявив директор підприємства.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Полтавська птахофабрика» - одне з найбільших птахівницьких підприємств, що виробляє яйця в Україні. Полтавська птахофабрика організована в 1956 році на базі птахокомбінату. Її первинна потужність – 20 тисяч курей-несучок, які розміщувалися в трьох одноповерхових пташниках, річне виробництво – 4 млн. штук яєць. На сьогодні Полтавська птахофабрика – підприємство із повним циклом виробництва. ЗАТ "Полтавська птахофабрика" є представником німецької фірми Lohmann tierzucht в Україні.