Тютюнові компанії підвищили ціни на сигарети більше, ніж вимагали нові акцизи

Виробники сигарет підвищили ціни на більшу суму, ніж вимагали зміни ставок оподаткування, які почали діяти з 1 травня 2009 року. Це зробили всі чотири міжнародні компанії, які контролюють 99% ринку сигарет України. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

Хоча вироблені в травні сигарети ще не потрапили до магазинів, майбутні ціни вже оприлюднені Державною податковою адміністрацією.

За даними прес-центру, розрахунки показують, що виробники піднімають ціни більше, ніж того вимагали нові податки. Отже компанії заклали в нові ціни не тільки нові податки, але і збільшення своїх прибутків.

Подорожчання дешевих сигарет з фільтром у середньому з 1,50 гривні за пачку в липні 2008 року до 4,50 гривні в травні 2009 року, лише частково зумовлено оподаткуванням, яке зросло з 0,64 до 2,75 грн. Але, якщо б безподаткова частина ціни цих сигарет залишалася незмінною, то вони зараз мали б коштувати не 4,50, а 3,20 гривні.

«Тютюнові компанії виступали різко проти підвищення акцизу, заявляючи, що різке зростання цін призведе до обвалу ринку і масової контрабанди з сусідніх країн. Але їх реальна цінова політика повністю спростовує їх заяви. Якби вони насправді боялися обвалу ринку та контрабанди, вони точно б не піднімали ціни ще більше. Але тютюнові компанії вирішили, під прикриттям збільшення ставок акцизу, навпаки, збільшити свої прибутки», - говорить завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ.

У повідомлені зазначається, що майже вся сировина для виробництва сигарет в Україні є імпортною, і падіння курсу гривні мало підвищити безподаткову частину ціни. Але з березня по травень 2009 року курс гривні був стабільним, але ціни на сигарети, як ми побачили виробники все одно піднімали.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня ц. р. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби". Цим законом, ставку акцизного збору передбачається брати не у відсотках з обороту до реалізації товару, як зараз, а у відсотках до максимальної роздрібної ціни.

Розмір мінімального податкового зобов`язання найбільш масового виду тютюнових виробів, сигарет з фільтром, збільшується з 47 до 100 гривень на 1000 сигарет, або на 1,06 гривні на пачку з 20 сигарет. Ставки акцизу на всі інші види тютюнових виробів зростатиме приблизно тими ж темпами, що і на сигарети з фільтром, щоб не допустити переходу споживачів на інші вироби через їх відносне подешевшання.

Закон набрав чинності з 1 травня 2009 року.

У законі також зазначається, що Кабінету Міністрів України при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» має передбачити спрямування пов`язаних із введенням в дію цього закону надходжень понад обсяги, визначені у додатку №1 до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», на: першочергові заходи та програми з охорони здоров`я (лікування онкологічних, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу); здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу; розвиток мережі автомобільних доріг та мостів.