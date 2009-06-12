У Києві пройде Тиждень італійських вин

У Києві з 13 по 20 червня 2009 року пройде Тиждень італійських вин. Вперше свої вина українцям особисто презентують провідні виробники з шести регіонів Італії.

Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Наголошується, що події, присвячені знайомству з особливостями споживання вин і їх виробниками, є одним з популярних способів одержати більше інформації і нових вражень від дегустації вже, здавалося б, відомих сортів. Винний супермаркет Good Wine вирішив підтримати даний формат і запланував серію винних свят, в ході яких споживачам будуть представлені вина різних країн.

Італійська тема обрана першою невипадково, оскільки саме італійське вино є одним з найпопулярніших в Україні. Щоб споживач зміг розібратися в особливостях вин різних регіонів, презентувати свої вина будуть виробники з Сіцілії, Пьемонта, Тоскани, Фріулі і Венето.

13 червня, в день відкриття Тижня італійських вин, в торговому залі супермаркету пройдуть дегустації від італійських виробників, на яких кожен охочий зможе відкрити для себе винну Італію. Серед гостей з Італії очікуються перші особи виробників, світові «зірки» виноробства.

Тільки під час відкриття Тижня вина такі спеціальні дегустації будуть безкоштовними і доступними всім охочим відвідати їх. Крім того, під час індивідуальних презентацій можна буде не тільки краще дізнатися історію і специфіку винного бренду, що представляється, але і виграти особливе вино, яке привезуть з собою італійські гості.

Весь день з відвідувачами і гостями з Італії проведе один з кращих сомельє України Віталій Ковач, який довгий час жив в Італії і здобув там вищу винну освіту.

Протягом Тижня італійських вин в супермаркеті Good Wine на всі італійські вина діятиме спеціальна пропозиція.