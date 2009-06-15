Вартість вторинного житла Києва стабілізувалася

Київ. Середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 8 по 14 червня ц.р. стабілізувалася на рівні 1497 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1084 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2537 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Печерському районі – на 0,22% (6 дол.) – до 2537 дол.; Голосіївському – на 0,16% (2 дол.) – до 1511 дол.; Оболонському – на 0,30% (5 дол.) – до 1501 дол.; Подільському – на 0,20% (3 дол.) – до 1390 дол.; Солом’янському – на 0,26% (4 дол.) – до 1357 дол.; Деснянському – на 0,10% (1 дол.) – до 1136 дол.

При цьому зростання вартості житла зафіксоване в Шевченківському районі – на 0,22% (4 дол.) – до 1933 дол. за 1 кв. м; Святошинському – на 0,30% (4 дол.) – до 1234 дол. за 1 кв. м; Дарницькому – на 0,20% (2 дол.) – до 1084 дол. за 1 кв. м; Дніпровському районі – на 0,26% (3 дол.) – до 1216 дол. за 1 кв.м.

У компанії зазначають, що всі ціни зазначено за результатами реальних угод.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва в травні ц.р. знизилася на 1,14% (17 дол.) – до 1501 дол./кв. м; у 2008 році – знизилася на 33,23% (1143 дол.) – до 2297 дол. за 1 кв.м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.