Компанія «Бюро вин» збільшить продажі супермаркету «Good wine»

Компанія «Бюро вин» планує в 2009 році збільшити об`єм продажів супермаркету «Good wine» втричі. Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив співзасновник компанії «Бюро вин» Дмитро КРИМСЬКИЙ.

«Цього року ми плануємо продати в «Good wine» близько 1,2 млн. пляшок», - сказав він, уточнивши, що минулого року цей показник склав близько 400 тис. пляшок.

Д.Кримській відзначив, що компанія досягне цих показників, не дивлячись на фінансову кризу. «Ми молода компанія, працюємо другий рік, тому таке зростання з`ясовне», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія «Бюро вин» володіє супермаркетом «Good Wine». Магазин площею 1200 кв. м пропонує асортимент імпортних алкогольних напоїв.