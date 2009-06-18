В Україні з`явився перший ресторанний гід «Сто кращих ресторанів». Як повідомив на прес-конференції в Києві керівник Національного проекту «100 Кращих Ресторанів України 2008» Ігор КРИВОЛАПОВ, у світі сотні таких гідів - Michelin Rouge Guide і The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants, проте в Україні це перший гід.

У проекті взяли участь понад 200 ресторанів, з яких у результаті анкетування таємних гостей була вибрана сотня кращих ресторанів. «Це наймасштабніше польове дослідження ресторанного ринку за всю історію України. Таємні гості, які пройшли спеціальну підготовку, двічі відвідали кожен з двохсот заздалегідь оібраних закладів зі всіх регіонів країни», - повідомив І.КРИВОЛАПОВ. При цьому у спірній ситуації, коли їх оцінки дуже відрізнялися, було контрольне – третє відвідування.

У рамках проекту інспектувалися заклади Києва і Київської області, Ялти, Алушти, Гурзуфа, Донецька, Одеси, Чернівців, Рівного, Ужгорода, Мукачевого, Львова, Буковеля, Трускавця, Полтави, Сум, Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Луцька, Івано-Франківська та Черкасс. Більшість з оцінюваних ресторанів належить до вищого цінового сегменту (середній чек від 150-200 грн.) і до моменту перевірки працювали не менше півроку.

«Експертна анкета, яку заповнювали таємні гості, була складена згідно з міжнародними стандартами оцінки закладів рівня Fine Dining і містила 72 запитання та низку додаткових коментарів у 12 розділах», - додав він. При цьому винні карти закладів не оцінювалися, оскільки, на думку фахівця, це поставило б у нерівні умови, наприклад, ресторани французької кухні та української або японської.

За словами організатора проекту, участь ресторана у цьому проекті безкоштовна, а його результати – об`єктивні та неупереджені. За результатами дослідження в підсумковому лістингу переможців 63 ресторани представляють Київ та область, 6 – Дніпропетровськ та область, 4 – Донецьк, 1 – Житомир, 3 – Львів, 8 – Одесу, 1 – Ужгород, 6 – Харків, 1 – Хмельницький, 1 – Чернівці, 1 – Черкаси, 4 – Ялту та Крим, 1 – Яремче. Найкраще представлена кухня в кращих закладах України – європейська (28). Наступними за популярності є: італійська (14), українська (11), французька (11) і японська (5).

В рамках проекту підготовлений та виданий двомовний альбом-путівник «100 Кращих Ресторанів України 2008» та кишеньковий гід. Також буде запущена інтерактивна версія путівника в мережі Інтернет за адресою www.bestrest.in.ua.

І.КРИВОЛАПОВ відзначив, що мета проекту - легітимно визначати найкращі заклади країни, сприяючи розвитку української ресторанної індустрії. Як підкреслив І.КРИВОЛАПОВ, в результаті дослідження виявилось, що у деяких обласних центрах немає ресторанів хорошого рівня. При цьому організатори кажуть, що цей проект буде постійним, і вже у червні стартує проект «100 Кращих Ресторанів України 2009». До нового дослідження внесено низку інновацій - експертна анкета, яку заповнюють таємні гості, міститиме 82 питання і додаткові коментарі у 16 розділах. У 2009 році пріоритетна увага в дослідженні приділятиметься якості кухні в ресторанах. Він додав, що на сьогодні 221 ресторан виявив бажання взяти участь у дослідженні за 2009 рік.