Dolce & Gabbana відкриває віртуальні бутіки

Dolce & Gabbana від відкриття бутіків - "реальних" перейшла - до "віртуальних". Он-лайн бутіки буде відкрито у 31 країні по всьому світу. Інтернет-магазин від Модного Будинку став черговою новиною після повідомлення про 20% зниження цін на всі колекції D&G.

Стефано Габбана і Доменико Дольче пообіцяли, що асортимент інтернет-магазина буде як і в звичайному бутіку: одяг, аксесуари, сонцезахисні окуляри та прикраси.

Магазин у мережі відкритий для покупців з 31 однієї країни миру, зокрема США, Англії, Німеччини, на Сейшелах і в Росії.

У відкритті інтернет-магазина аналітики бачать вдалий хід: прийшовши у віртуальну мережу з найменшими витратами, Dolce & Gabbana різко збільшить число покупців і підвищить продажі.

Річний оборот Dolce & Gabbana до кризи був приблизно 1,5 млрд. євро. Зараз бренд зазнає збитків. Щоб подолати ситуацію Dolce & Gabbana запровадила нову цінову політику. Починаючи з весняно-літньої колекції 2010 - ціни - на 20% подешевшають. Щоправда, разом із цим, дизайнери почнуть економити на тканинах і навіть на гудзиках. Створення бутіка в Інтернеті - ще один спосіб знайти антикризове рішення.

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