Південно-Західна залізниця призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

Південно-Західна залізниця до дня Конституції призначила додаткові потяги і електрички підвищеного комфорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі залізниці.

Для тих, хто захоче виїхати з Києва на вихідні, пропонують окрім передбачених графіком поїздів, два додаткових: № 207/208 Київ–Ужгород і №155/156 Київ–Одеса, які відправлятимуться зі станції Київ-Пасажирський 26 червня, назад – 27.

Крім того, Південно-Західна залізниця призначила додаткові електропоїзди підвищеного комфорту. Зокрема, на п`ятницю, 26 червня, призначили електропоїзд №853/854 Київ–Хмельницький, на суботу, 27 червня, – електропоїзд № 802/801 Фастів–Шостка, а на понеділок, 29 червня, – додаткові електропоїзди підвищеного комфорту № 802/801 Фастів–Шостка, № 806/805 Київ–Шостка, № 810/809 Фастів–Шостка, № 840/839 Фастів–Шостка, № 819/820 Київ–Шепетівка, № 841/842 Київ–Шепетівка, № 827/828 КиЇв–Жмеринка і № 836 Коростень–Київ.

Призначили також два додаткові приміські потяги на понеділок, 29 червня, – № 6212 Козятин–Київ і № 6253/6256 Козятин–Шепетівка.