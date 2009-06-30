Європейці матимуть уніфікований зарядний пристрій для мобільних

У мільйонів користувачів мобільних телефонів в Європі незабаром стане на одну проблему менше.

Європейська комісія та основні виробники мобільних телефонів і аксесуарів домовились про перехід на єдиний стандарт зарядних пристроїв.

Це означає, що користувачам не доведеться шукати саме той зарядник, який підходить до їхнього телефону.

Крім того, такий крок повинен знизити об`єми відходів: часто справні зарядні пристрої викидають лише через те, що власник змінив телефон, до якого цей зарядник не підходить.

Проте, на цьому етапі домовленість не має обов`язкового характеру: виробники приєднуються до проекту лише на добровільній основі.

Універсальний пристрій, який використовуватиме з`єднання міні-USB, стане доступним вже наступного року.

Десять компаній, що беруть участь в проекті, представляють 90% європейського ринку мобільних телефонів. Отже, більшість користувачів, а їх у країнах Європейського Союзу 350-400 млн., не залишаться осторонь.

Зараз у Європі існує біля 30 різних типів зарядних пристроїв і з`єднань.

За матеріалами ВВС