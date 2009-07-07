Роботу санаторію «Перлина Карпат» призупинять

Роботу санаторію «Перлина Карпат», де отруїлися діти з Києва, призупинять з 9 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідувач епідеміологічного відділу Закарпатської обласної санепідемстанції Світлана ОБЕРЕМКО.

За її словами, таке рішення було ухвалене на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії Закарпаття 6 липня.

С.ОБЕРЕМКО повідомила, що за результатами перевірки санаторію «Перлина Карпат» фахівці обласної та Мукачівської районної санепідстанцій встановили, що це комунальне підприємство без відповідних акту, дозволу та погодження районної санепідстанції оздоровлювало 240 дітей із Києва.

Під час перевірки виявили порушення правил зберігання, зокрема, рибних продуктів, вершкового масла, сирих овочів. За результатами обстеження 5 липня відповідною постановою головного державного санітарного лікаря району призупинено експлуатацію харчблоку. Директора санаторію зобов’язано організувати харчування осіб, які продовжують відпочивати у закладі.

Крім того, за словами С.ОБЕРЕМКО, проведено медичний огляд та опитування відпочивальників, двом з яких рекомендовано госпіталізацію.

«Аби попередити виникнення ускладнень, пов’язаних із функціонуванням цього санаторію, а також для усунення порушень санітарного законодавства, виявлених під час перевірки закладу, головним державним санітарним лікарем області винесено постанову про тимчасове призупинення функціонування санаторію з 9 липня», - уточнила С.ОБЕРЕМКО.

Вона також повідомила, що комісія прийняла ряд відповідних рішень, серед яких, зокрема, проведення позапланових рейдових перевірок із дотримання вимог санітарного законодавства у закладах відпочинку та оздоровлення (в тому числі дитячих) області тощо.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 23.55 з потяга „Ужгород - Київ” до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" було госпіталізовано 72 особи, які після оздоровлення їхали із санаторію „Перлина Карпат” до Києва, - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Через декілька годин у Тернополі були госпіталізовані ще 2 дітей та у Хмельницькому - 2 дітей з цього потяга

Решта дітей та супроводжуючих дорослих у кількості 180 осіб доїхали до Києва, де ще 6 дітей було госпіталізовано.