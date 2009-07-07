Москва вже не найдорожче місто світу

Москва перестала бути найдорожчим для проживання містом світу. Білокам’яна посіла лише третє місце у щорічному рейтингу агентства Mercer.

Російську столицю витіснили з вершини списку японські міста Токіо та Осака, які зайняли першу та другу сходинки відповідно. Четвертою стала Женева, за нею – Гонконг.

Рейтинг Cost of Living збирає дані про 143 міста на шести континентах і порівнює більше 200 статей витрат у кожному з них. Зокрема, вартість помешкання, транспорту, харчування, одягу та іншого. Рейтинг призначений для організацій, які відправляють своїх співробітників за кордон.

"Період з березня 2008 по березень 2009 року характеризувався безпрецедентним економічним спадом. Світова економічна криза вплинула на індекси Cost of Living різних міст, що позначилося на рейтингу", - йдеться у повідомленні на сайті агентства www.mercer.com.

Водночас, Mercer відзначає, що зміни в рейтингу здебільшого викликані значними коливаннями валютних курсів, а не змінами цін.

Так, Лондон опустився на 13 позицій до 16 місця, а Нью-Йорк піднявся до восьмого.

Найдешевшим містом світу став південноафриканський Йоганнесбург, що змінив на цій позиції парагвайський Асунсьйон.

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