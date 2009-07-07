Інфляція в Україні зростає

В Україні інфляція в червні по відношенню до травня цього року склала 1,1%, з початку року – 8,6%, до червня 2008 року – 15%, в січні–червні 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року - 17,6%.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в червні ц.р. до червня 2008 року зросли на 8,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - зросли на 14,3%), зокрема на харчові продукти - на 7,5% (до січня-червня 2008 р. - на 13,4%), хліб і хлібопродукти - на 10,9% (18,1%), зокрема на хліб - на 14,2% (17,5%), макаронні вироби - на 10,3% (16,3%), кондитерські вироби з борошна – 15,9% (19,4%), м`ясо і м`ясопродукти - на 8,2% (18,1%), рибу і рибопродукти - на 25,4% (32%), молоко, тверді сири і яйця - на 11,7% (9,7%) (зокрема на молоко - на 10,9%, тверді сири і сири - на 8,8%, яйця – на 16%), на масло і жири – на 5,5% (11,3%), зокрема на масло вершкове - зросли на 27%, олію соняшникову – знизилися на 15%, на інші харчові тваринні жири – зросли на 22,8%.

Ціни на фрукти в червні ц.р. до червня 2008 року зросли на 8,3% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року зросли на 17%). На овочі ціни знизилися на 28,2% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року – знизилися на 22,6%), зокрема на картоплю – знизилися на 18,7% (знизилися на 2%). На цукор - зросли на 36,5% (20%), кондитерські вироби цукристі - на 21,3% (21,9%), безалкогольні напої – 31,4% (31,1%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в червні 2009 року до червня 2008 року подорожчали на 40% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 28,4%), ціни на одяг і взуття зросли на 8,2% (7,4%), зокрема на одяг - на 8,4%, взуття - на 7,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в червні ц.р. до червня 2008 року подорожчали на 34,7% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 30,5%), зокрема квартплата зросла на 45,5% (38,7%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 14,7% (18,5%), каналізацію - на 54,6% (56%), воду – 38,1% (43,9%), ціни на електроенергію в червні не змінилися (не змінилися), на природний газ зросли на 54,1% (54,1%), на гарячу воду та опалення - зросли на 61,3% (41,1%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в червні ц.р. до червня 2008 року зросли на 23,6% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 23,3%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 15,8% (17%), домашній текстиль - на 18,2% (16,7%), побутова техніка - на 23,1% (21,5%).

Вартість послуг охорони здоров`я в червні 2009 року до червня 2008 року зросла на 31,2% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 33,4%), зокрема вартість медичних товарів та устаткування - на 40,5% (42,9%), амбулаторні послуги подорожчали на 20,6% (22,5%).

Ціни на транспорт у червні ц.р. до червня 2008 року зросли на 18,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 20,9%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 21,2% (22,1%), на паливо і масла – знизилися на 0,1% (зросли на 0,2%), транспортні послуги – зросли на 29,6% (32,9%) (пасажирський залізничний транспорт - на 27,7% (22,5%), пасажирський автодорожній транспорт - на 31,7% (36,2%).

Ціни у сфері зв`язку в червні 2009 р. зросли на 9,7% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 6,9%), поштові послуги подорожчали майже вдвічі (у 3,1 рази), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 9,7% (6,2%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в червні ц.р. виросли на 20,2% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року – на 21,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування зросла в червні ц.р. на 12,9% (14,1%), вартість відпочинку і послуг культури - на 25,4% (26,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 21,8% (21%).

Ціни у сфері освіти в червні 2009 року до червня 2008 року зросли на 25,6% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 27%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 17,4% (22,6%), середня освіта - на 24,8% (25,2%), вартість вищої освіти збільшилася на 27,6% (27,6%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у червні ц.р. до червня 2008 року зросла на 15,3% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2008 року - на 21%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в травні 2009 року в Україні склала 0,5%, з початку року – 7,4%. Інфляція в січні–травні 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, склала 18,2%, травень до травня – 14,7%.

Інфляція в січні–червні 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, склала 26,4%, у червні 2008 року до червня 2007 року – 29,3%, у червні 2008 року до травня 2008 року – 0,8%, у січні-червні 2008 року (до грудня 2007 року) – 15,5%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).