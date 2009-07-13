У «FoxMart» техніку можна протестувати на Hi-Fi «острівцях»

Гіпермаркети електроніки і побутової техніки «FoxMart» пропонують покупцям протестувати карооке-системи і домашні кінотеатри на спеціально влаштованих Hi-Fi «острівцях», а ігрові приставки – у game zone.

Як повідомили УНІАН у групі компаній “Фокстрот”, на сьогодні 4 геймзони, які нараховують близько 20 ігрових місць, успішно функціонують у гіпермаркетах мережі «FoxMart» по всій Україні (дві – у Києві, по одній – у Севастополі та Івано-Франківську).

У компанії відзначили, що перша в Україні ігрова зона була відкрита в київському гіпермаркеті побутової техніки і електроніки «FoxMart» на Московському проспекті, 34 у грудні 2006 року. Гіпермаркет пропонував своїм відвідувачам сісти в зручне крісло перед величезним екраном і самому переконатися у якості звуку і зображення або протестувати нову відеогру за допомогою джойстиків. Незабаром така спеціально відведена територія в торговому залі з`явилася і в севастопольському гіпермаркеті. Game zone була обладнана і в київському магазині «FoxMart», що недавно відкрився, в ТЦ «Домосфера» на Столичному Шосе, 101.

У сучасних магазинах можливо також протестувати роботу домашніх кінотеатрів в обладнаних зонах у відділах Hi-Fi.

“Ця послуга представлена в торгових залах всіх магазинів «FoxMart» площею більше 1 500 кв.м (близько 90% від загальної кількості гіпермаркетів)”, - сказав керівник роздрібних продажів мережі «FoxMart» Олександр ДАРДАЛАН.

За його даними, відділи Hi-Fi користуються великою популярністю у відвідувачів магазинів побутової техніки, особливо в торгових точках крупних форматів, оскільки велика площа таких об`єктів дозволяє зробити «острівець» більшим і комфортнішим. У київському гіпермаркеті «FoxMart» на Петрівці для цієї мети обладнана спеціальна кімната - закрите від торгового залу приміщення, в якому покупець може зручно розташуватися і протестувати декілька пристроїв.

Окрім домашніх кінотеатрів, у магазинах можна перевірити і караоке-системи. Кожен відвідувач може виконати улюблені пісні, вибираючи пристрій для покупки.

Для любителів певних брендів у торгових залах розміщуються спеціальні стенди з устаткуванням конкретної торгової марки. Біля деяких з них покупців консультують промоутери, які спеціалізуються на продукції певного бренду.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» була створена у 2005 р. і сьогодні нараховує 32 об’єкти в Україні і дві – у Молдові. Мережа входить до групи компаній “Фокстрот”.