Львівська митниця затримала майже 400 пилососів

Працівники Львівської митниці затримали в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець – Корчова» майже 400 пилососів.

Як повідомляє прес-служба Державної митниці, їхнім власником виявився українець, що прямував з Німеччини до України вантажним автомобілем «Даф» з напівпричепом. До митного контролю чоловік подав документи, згідно з якими він віз на адресу приватної фірми міста Донецька металеві меблі, що використовуються у закладах громадського харчування, технологічне обладнання, електричні пилососи та запчастини до них. Всього у документах було 811 одиниць товару. Під час контролю у митників виникли сумніви, тому вони вирішили провести додаткову перевірку. За її результатами встановили, що у напівпричепі було майже на 400 пилососів більше, ніж вказано у товаросупровідних документах. Українець “забув” задекларувати 394 пилососи різних марок на суму 79250,13 грн.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.