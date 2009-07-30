Німецька залізниця буде платити пасажирам за спізнення потягів

Німецька залізниця за порушення графіку руху та значні спізнення потягів буде сплачувати пасажирам відшкодування. Вартість компенсації може становити 50 відсотків від вартості квитка.

За спізнення на одну годину залізниця має повернути 25 відсотків ціни, за дві - половину вартості квитка. Керівник проекту з захисту прав пасажирів німецьких залізниць Клаус БЕРДАН розповідає, що згідно з новими правилами, компенсацію можна отримати і за спізнення на пересадку з одного потяга на інший дорогою до кінцевої мети поїздки.

Але пасажир повинен потурбуватися про компенсацію ще в дорозі. «Ідеально було б ще в поїзді, дізнавшись про запізнення, попросити спеціальний формуляр, заповнити його і підписати у провідника потягу», - пояснює К.БЕРДАН. Приїхавши на місце, можна звернутися до кас вокзалу і отримати свою компенсацію відразу готівкою.

Однак, не все так просто, як здається на перший погляд. У формулярі 48 пунктів, на які треба відповісти. Щоправда, не є обов`язковим відповідати на всі запитання, досить дати відповіді на п`ять найважливіших. Наприклад, потрібно заявити, яку компенсацію ви бажаєте - у вигляді знижок на наступні квитки або готівкою?

Потрібно також описати, як пройшла поїздка і чи було сплачено за проїзд у зворотному напрямку. Знайти ці питання у формулярі нескладно.

«Ці п`ять питань об`єднано в п`ять блоків у червоній рамці», - пояснив К.БЕРДАН. Але є обмеження - компенсації обсягом до 4 євро виплачувати не будуть.

“Німецька хвиля”