«Оболонь» почала виробництво німецького ліцензійного пива (фото)

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива і безалкогольних напоїв, почала виробництво німецького пива Bitburger за ліцензією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на зустрічі з журналістами начальник відділу експорту компанії «Оболонь» Вікторія АЛІМОВА.

За її інформацією, компанія «Оболонь» донині розливала виключно пиво під власними торговими марками, проте ухвалила рішення про випуск пива за ліцензією. При цьому одна з вимог «Оболоні» полягала в тому, що компанія-ліцензіар, як і «Оболонь», повинна бути незалежною, не належати жодній з транснаціональних корпорацій. У результаті домовились із компанією Bitburger Brauerei Th. Simon GMBH про випуск пива під однойменною ТМ, яке раніше практично не було представлено на українському ринку.

В.АЛІМОВА повідомила, що компанія Bitburger провела попередній аудит головного пивзаводу «Оболонь», на якому планували виготовляти пиво. 29 квітня цього року керівники компаній «Оболонь» і Bitburger підписали ліцензійну угоду терміном на 2 роки. Перше пиво Bitburger зварили 9 липня і відправили до Німеччини для оцінки. Компанія-ліцензіар підтвердила високу якість звареного пива, після чого 24 липня пиво почали продавати на українському ринку.

Заступник директора з продажу і маркетингу компанії «Оболонь» Віталій ТКАЧЕНКО відзначив, що пиво Bitburger в Україні розливають у металеву банку 0,5 літра і 30-літрові кеги. За його словами, до кінця року компанія може продати на українському ринку близько 120 тис. дал. В.ТКАЧЕНКО підкреслив, що компанія не женеться за об`ємами, оскільки це пиво суперпреміального сегменту. Він відзначив, що в першу чергу Bitburger конкуруватиме на українському пивному ринку з імпортними пивними брендами.

В.АЛІМОВА додала, що плани з виробництва можуть бути скоректовані, оскільки компанія розглядає можливість експорту пива Bitburger в країни СНД, і вже восени планується почати експорт до Росії, де вже відомий цей бренд.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.