Львівські митники зупинили незаконне вивезення сигарет

Майже тридцять тисяч пачок цигарок марок «CLASSIC» та «L&M» на загальну суму біля 160 тис. грн. вилучили співробітники Львівської митниці. Про це повідомляє прес-служба Державної митниці України.

Сигарети перевозив громадянин Польщі, який повертався зі службової поїздки через митний пост «Рава-Руська» (Львівська область). Водій обладнав свою вантажівку спеціальною схованкою (прикрутив плити ДВП до стелі вантажного відсіку автомобіля та причепа).

Схованку виявили митники та прикордонники вже в боксі поглибленого огляду шляхом демонтажу плит ДВП.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 352 Митного кодексу України, а цигарки та транспортний засіб вилучили. Їхню долю вирішить суд.