«Оболонь» випустила перший соціальний звіт

Компанія «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива, випустила свій перший соціальний звіт. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Документ відображає прогрес у діяльності компанії в сфері відповідального ведення бізнесу та сталого розвитку у 2007 та 2008 роках. Крім іншого, цей звіт є першим у пивній галузі.

Соціальний звіт складений за загальноприйнятими міжнародними стандартами звітності GRI (третьої версії) і відповідає високій оцінці «В».

Крім того, ЗАТ «Оболонь» є учасником Глобального договору ООН вже два роки, і відповідно до вимог даної організації та принципів корпоративного управління, реалізує заходи щодо регулярного звітування громадськості про свою соціальну діяльність.

“Основна місія соціального звіту - ознайомити всіх зацікавлених із діяльністю компанії «Оболонь». Наприклад, мало хто знає, що компанія «Оболонь» переробляє і використовує 86% відходів виробництва. Або те, що вже довгі роки «Оболонь» є одним із найбільших меценатів і благодійників в Україні, на кошти якого відновлено і збудовано десятки церков та архітектурних пам`яток, фінансуються культурні та благодійні організації, кіновиробництво, книговидання тощо. Влітку 2008-го компанія однією з перших відреагувала на стихійні паводки на Західній Україні, виділивши мільйон гривень та продукцію для постраждалих”, - зазначили у компанії.

Також у 2008 році компанія досягла значних успіхів у зменшенні впливу на довкілля: на 33% зменшено викиди зернового пилу від роботи елеватора, на 43% зменшено утворення відходів вологої дробини, питоме утворення відходів зменшено на 36%.

У звіті компанії «Оболонь» детально розкрито такі теми, як економічні результати діяльності, екологічна безпека виробництва, охорона та безпека праці, управління якістю, використання ресурсів, соціальні інвестиції та маркетингові комунікації. Зокрема, останнім часом «Оболонь» надає особливе значення питанням культури споживання пива. «Відповідальний маркетинг компанії «Оболонь» полягає в особливій увазі до певних аудиторій (наприклад, до так званої групи ризику - людей, молодших за 18 років), та веденні діалогу зі споживачами (розповсюдження правдивої інформації про продукцію), пропаганді культурного споживання пива», - додав голова Ради ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ.

У роботі над наповненням звіту необхідною інформацією взяли участь спеціалісти понад 15 відділів ЗАТ «Оболонь». Координатором робочої групи з розробки соціального звіту став голова Ради ЗАТ «Оболонь», а зведення інформації та інші завдання реалізував відділ зв`язків із громадськістю.

Цифри та факти про компанію «Оболонь» із соціального звіту:

7500 - кількість працівників усіх корпоративних структур ЗАТ «Оболонь»

4 млрд. 176 млн. грн. - виторг від реалізації продукції у 2008 році

2,95 млрд. півлітрових пляшок - кількість виробленої продукції за 2008 рік

27,6% - частка ТМ «Оболонь» на внутрішньому ринку пива у 2008 році (перше місце)

75,5% - частка компанії «Оболонь» в українському експорті пива

46 млн. грн. - витрати на екологічні програми ЗАТ «Оболонь» у 2007-2008 рр.

67% - номінальна частка повторно використаної води на ЗАТ «Оболонь»

86% - частка повторного використання відходів власного виробництва

33 - кількість країн, до яких «Оболонь» експортує продукцію

9 500 - кількість людей, котрим провели екскурсії на головному заводі ЗАТ «Оболонь» у 2008 році

110 із 121 - кількість заповнених соціальних показників за міжнародним стандартом GRI роблять звіт компанії «Оболонь» найбільш результативним в Україні.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.