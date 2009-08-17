Щоб зібрати дитину до школи, треба витратити майже 1,7 тис. грн.

Вартість канцтоварів, необхідних для школи (набір товарів в одному екземплярі) у Херсоні становить від 60,8 до 492,67 грн.

Такі дані УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.

Згідно з повідомленням, одяг, необхідний для підготовки до школи хлопчика, в Херсоні коштує від 898,4 тис. грн. до 1 тис. 192,3 грн. Вартість одягу для дівчаток коливається між 504 грн. і 778 грн.

У Херсоні шкільні товари продають більш як 200 торговельних об`єктів.