Щоб зібрати дитину до школи, треба витратити майже 1,7 тис. грн.
09:47, 17 серпня 2009Права споживачів
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Вартість канцтоварів, необхідних для школи (набір товарів в одному екземплярі) у Херсоні становить від 60,8 до 492,67 грн.
Такі дані УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона.
Згідно з повідомленням, одяг, необхідний для підготовки до школи хлопчика, в Херсоні коштує від 898,4 тис. грн. до 1 тис. 192,3 грн. Вартість одягу для дівчаток коливається між 504 грн. і 778 грн.
У Херсоні шкільні товари продають більш як 200 торговельних об`єктів.
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