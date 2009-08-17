Поштові марки Ватикану можна буде купити через інтернет

Поштові марки Ватикану можна буде придбати через інтернет, тоді як раніше філателістам доводилося їхати до Рима, просити знайомих або шукати інші шляхи для поповнення колекцій. Про це повідомило в суботу радіо Ватикану.

Інтернет-магазин на офіційному сайті найменшої держави у світі відкриється на початку осені. Очікується, що там на продаж виставлятимуться і монети, які чеканить Ватикан.

Історія пошти Ватикану, що випускає власні марки, офіційно веде відлік з моменту утворення держави Ватикан в сучасному вигляді, тобто з 1929 року. 1 червня 1929 року Ватикан став членом Всесвітньої поштової спілки, а з 1 серпня набув чинності договір між Ватиканом та Італією про доставку пошти через Рим, того ж дня в обігу з`явився перший стандартний випуск поштових марок Ватикану.