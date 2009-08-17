Всесвітній тиждень води розпочався у Стокгольмі

У шведській столиці Стокгольмі відкрився Всесвітній тиждень води, що триватиме до 22 серпня. Головна тема – значення води в часи глобальних змін.

Всесвітній тиждень води – найбільший міжнародний форум, присвячений проблемам води. Традиційно його організовує Стокгольмський міжнародний інститут води. Участь у 18-ій конференції візьмуть близько двох тисяч учених, політиків, представників ділових кіл та громадських організацій.

"Кліматичні зміни мають сильний вплив на суспільство, - зазначила директор конференції Сесілія МАРТІНСЕН. - В одних регіонах стаються повені, в інших - занадто мало дощів. На Всесвітньому тижні води ми розглядаємо цей життєво важливий елемент у широкій перспективі, за участю приватного сектора, дослідників, політиків, а також людей, які займаються технічною стороною, пов’язаною з водою".

Представник Міжнародного інституту води Андерс ЙЄҐЕРСКОҐ сподівається, що на стокгольмському форумі вдасться також досягти певного прогресу щодо угоди-наступниці Кіотського протоколу. Її мають ухвалити наприкінці року на конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться в Копенгагені.

"Сподіваємося, ми зможемо засвідчити, що кліматичні зміни тісно пов’язані з водою,- каже А.ЙЄҐЕРСКОҐ.- Тому в майбутньому на переговорах щодо нової кліматичної угоди слід більше уваги приділяти саме цьому ресурсу. Швеція нині головує в ЄС і, сподіваємося, на європейському рівні зможе чинити більше впливу також в таких питаннях, як клімат, вода і прикордонні води".

Однією з центральних подій Всесвітнього тижня води стане церемонія вручення Стокгольмської міжнародної водної премії. Її лауреатом цього року став індійський громадський діяч та вчений Біндешвар ПАТАК. Він зробив великий внесок у розвиток технологій санітарії, соціального підприємництва та профілактики хвороб в Індії. Церемонія нагородження відбудеться 20 серпня. Розмір премії - 150 тисяч доларів.

“Німецька хвиля”