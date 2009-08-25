«Укртелеком» змінює порядок набору номерів деяких послуг

Національний оператор місцевого і мобільного зв`язку «Укртелеком» з 14 жовтня 2009 року змінює порядок набору номерів глобальних послуг 800, 900 і доступу до інтернету з фіксованих і мобільних телефонів мережі Utel (ТМ мобільному зв`язку «Укртелекому»). Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, для послуги 800, яка раніше набиралася у форматі 8-800 ХХХХХХ (шестизначний номер телефону послуги), змінено порядок набору (дзвінки з мережі ВАТ "Укртелеком" безкоштовні). З 14 жовтня у новому форматі набору замість префікса «8» потрібно буде набирати нуль, і формат набору матиме такий вигляд: 0-800 ХХХХХХ, при цьому спочатку набирається «0» (дочекатися неперервного сигналу), потім – 800 (код глобальної послуги) і шестизначний номер телефону послуги.

Для використовуваної сьогодні послуги 8-800-50 ХХХХ новий формат набору матиме такий вигляд: 0-800-50 ХХХХ (4 цифри номера телефону послуги).

Для послуги 900 (дзвінки з мережі «Укртелекому» платні) з 14 жовтня 2009 року буде введено новий формат набору номерів, де також замість префікса «8» набиратиметься нуль, і новий формат набору матиме такий вигляд: 0-900ХХХХХХ (6 цифр номера телефону послуги). Для послуги 8-900-30 новий формат набору – 0-900-30ХХХХ (4 цифри номера телефону послуги).

Як відзначили в компанії, після набору «0» загальна кількість цифр має бути 9.

З 14 жовтня також буде змінено порядок набору телефонних номерів доступу до мережі інтернет ВАТ «Укртелеком», де також префікс «8» замінюється на «0» - новий формат набору - 0-10050 ХХХХ. ХХХХ - 4 цифри номера телефону послуги: 1111 – відкритий доступ, 1112 – договірний (доступ за логіном і паролем), послуга Всесвіт +; 2111 – договірний (для абонентів ISDN).

Як повідомляв УНІАН, з 14 жовтня 2009 року «Укртелеком» змінює порядок набору міжміських і міжнародних напрямів і порядок виходу на служби замовлення послуг міжміського і міжнародного телефонного зв`язку.

Довідка УНІАН. Послуга 800 – сервіс, який дозволяє організувати лінію замовника для підтримки своїх клієнтів, просування послуг і товарів, проведення маркетингових досліджень та інших цілей. У користування замовнику надається телефонний номер формату 8-800-50ХХХХХ, на який безкоштовно можуть телефонувати абоненти фіксованого телефонного зв`язку з будь-якої точки України.

Послуга 900 (Аудіотекст) дозволяє надати інформаційні послуги за допомогою телефонних ліній. Людина, яка телефонує на номер формату 8-900-30ХХХХХ, сама платить за отримані послуги. Ця інтерактивна послуга допомагає одержати різну інформацію довідкового і розважального характеру в автоматичному режимі, наприклад, прогноз погоди, інформаційно-довідкова служба, програми, пов`язані з голосуванням, також використовується для рекламних кампаній.