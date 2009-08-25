Українці змагалися, хто швидше їсть вареники (фото)

24 серпня на майдані Незалежності пройшов Всеукраїнський чемпіонат зі швидкісного поїдання вареників. Чемпіоном став бармен одного зі столичних ресторанів – Дмитро САВЧЕНКО, який з’їв 75 вареників з картоплею за 7 хвилин.

Як повідомляє прес-служба організаторів, перший подібний чемпіонат пройшов у 2005 році в Нью-Йорку під патронатом мера Майкла БЛУМБЕРГА і за активної участі української діаспори США. Його чемпіоном став екс-одесит Олег ЖОРНИЦЬКИЙ, який проковтнув 100 вареників за 1 хвилину і 39 секунд. Правда, вареники на цьогорічному чемпіонаті в Києві були більшими.

Першим чемпіоном України став 25-річний менеджер бакалійної фірми з Червонограда Львівської області Тарас ДЗЮБА, який в 2006 році під час святкування Дня незалежності в центрі Києва з`їв свою сотню вареників за 5 хвилин і 22 секунди. Винагорода, яку Тарас поніс зі сцени майдану Незалежності, становила 1 000 доларів.

Цьогорічного переможця чекає незабутній тиждень відпочинку на двох у п’ятизірковому готелі в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) з лімузином до трапу літака, екскурсіями, відвідинами найбільшої в Єгипті ковзанки, крижаного бару та показів мод.

Організатори чемпіонату – Олександр Гутмахер і PR-агентство “PRima communications”, ТМ «Левада», ресторани «Хутір на Дніпрі» і «Хуторок» в Борисполі», мережа «Козирна карта». Партнери – «АероСвіт», меценат Олександр Прогнімак, «ICD-Group».