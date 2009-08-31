«Coca-cola» пообіцяла покращити «Бонакву»

Компанія «Coca-cola» пообіцяла привести якість води «Бонаква» у відповідність до стандартів, які відповідають визначенню «вода питна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання громадської ради з питань якості питної води повідомив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За словами А.АВАКОВА, перевіряючи фасовану воду, яка реалізується на території Харківської області, фахівці визначили, що вода «Бонаква», яку випускає компанія «Coca-cola», за деякими параметрами не відповідає встановленим стандартам.

А.АВАКОВ повідомив, що на запит громадської ради з питань якості питної води компанія «Coca-cola» відповіла, що врахує вказані зауваження і внесе корективи в технологію виробництва «Бонакви».

Незважаючи на позитивний результат запиту, А.АВАКОВ запропонував раді через деякий час ще раз перевірити «Бонакву», проконтролювавши таким чином реакцію компанії на зауваження щодо якості.

На думку А.АВАКОВА, така реакція компанії «Coca-colа» на запит ради з питань якості питної води є демонстрацією впливовості і необхідності цієї організації.