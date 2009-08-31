У Житомирі відбудеться свято врожаю «Обжинки-2009»

4 вересня у Житомирі з нагоди завершення збирання ранніх зернових в області проведуть ярмарок та масове театралізоване народне свято врожаю «Обжинки-2009».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської ОДА, свято пройде на стадіоні Житомирського агротехнічного коледжу. Його учасникам будуть представлені народні обряди, виставки народних промислів, концертна програма.

Також на головному святі врожаю Житомирщини - «Обжинки-2009» - відзначать переможців жнив 2009 року.

У рамках свята на території агротехколеджу пройде святковий ярмарок - продаж продукції, що виробляється на підприємствах харчової, переробної промисловості, у сільськогосподарських та фермерських господарствах регіону.