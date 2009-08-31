Опубліковали код трояна, який перехоплює дзвінки Skype

В інтернеті оприлюднили початкові коди трояна, який дозволяє перехоплювати голосові виклики в мережі IP-телефонії Skype.

Програма створена швейцарцем Рубеном УНТЕРЕГГЕРОМ, колишнім співробітником компанії ERA IT Solutions, на замовлення Міністерства з питань охорони навколишнього середовища, транспорту, енергетики і комунікацій Швейцарії.

Троян здатний записувати голосові переговори в мережі Skype перед їх шифруванням і висилати викрадені дані у вигляді MP3-файлів за наперед заданою адресою. Крім того, програма відкриває "чорний вхід" у систему, дозволяючи зловмисникам або співробітникам спецслужб видалено інсталювати додаткові компоненти, видаляти файли трояна тощо.

Щоправда, для перехоплення дзвінків Skype спочатку необхідно знайти спосіб встановити троян на комп`ютер жертви.

За словами Р.УНТЕРЕГГЕРА, публікація початкових кодів програми, яка отримала назву MegaPanzer, має допомогти антивірусним компаніям вбудувати процедури захисту від трояна в свої продукти. Коди MegaPanzer доступні на умовах ліцензії GPL, що дозволяє копіювати, модифікувати і поширювати програму.

ТСН