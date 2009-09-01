У київських школах 7-10 осіб на одне навчальне місце

Педагоги відзначають небачений ажіотаж під час нинішнього набору дітей у середні навчальні заклади. В деяких з них конкурс перевищував сім–десять осіб на одне навчальне місце, хоча минулого літа рекордними вважався показник п`ять-шість осіб, пише «Ділова столиця» (№34-35 від 31 серпня 2009 р).

Як інформує видання, причиною такої ситуації стало збільшення кількості київських першокласників на 2 тис. осіб, а також масове переведення дітей з приватних гімназій до державних шкіл, що зумовлено економічною кризою в країні.

Директор приватної школи «Афіни» Оксана БАЛАКШИНА розповіла, що від них пішло близько 5% дітей. За словами відповідального секретаря Асоціації керівників шкіл Києва Людмили ПАРАЩЕНКО, окремі приватні навчальні заклади взагалі були змушені розформувати класи, зокрема десяті. І справа не лише у кризових явищах в економіці. Минулого року батькам мало не вперше став доступний більш-менш правдивий рейтинг шкіл. До цього під час вибору кияни орієнтувалися насамперед на дані «сарафанового радіо». Однак, з введенням незалежного тестування якість освіти вдалося виміряти.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, найбільша кількість відмінників і хорошистів випустили Український гуманітарний і фізико-математичний ліцеї Національного університету ім. Т.Шевченка, Києво-Могилянський колегіум, ліцеї №171 «Лідер», №145, 55, 77 і №100 «Поділ», школи №211, 197, 206, 179. Імениті приватні навчальні заклади, керівники яких не один рік переконували батьків у перевагах «індивідуального підходу», посіли лише 40–50 позиції.

Л.ПАРАЩЕНКО додає, що багато батьків записують своїх дітей до приватних шкіл лише на перші три-чотири роки, а пізніше переводять їх до державних. Хвиля переходів з одного навчального закладу до іншого характерна також для дев`ятикласників, які вже визначилися з вибором майбутньої професії і шукають таке, яке здатне підтягти їх за потрібними предметами.

Цього року перехідні класи (перші, п`яті і дев`яті) у кращих столичних школах було сформовано вже у квітні. Причому в багатьох навчальних закладах вони буквально тріщать по швах, бо нараховують 32–35 учнів.

Як відзначає газета, записати свою дитину до престижної альма-матер у вересні було досить складно і раніше, але все ж таки така можливість зберігалася. Зараз не так просто потрапити навіть до школи «другого ешелону» — доступними залишаються хіба що навчальні заклади за місцем проживання. Зросла і ціна шкільного «квитка»: якщо раніше престижна гімназія або ліцей відкривали двері перед учнями за $1 тис., а хороша спеціалізована школа - за $500–600, то цього року розцінки збільшилися в 1,5 рази.

На сьогодні у Києві працює 528 шкіл, з яких 484 - державні, 44 - приватні і 7 - відомчі. Мережа муніципальних навчальних закладів включає 171 загальноосвітню установу, 115 спеціалізованих шкіл, 38 ліцеїв і 54 гімназії.