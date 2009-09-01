У Львові пройде виставка-ярмарок “Львівський товаровиробник”

Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник» триватиме 7 днів, з 15 по 21 жовтня 2009 р. у приміщенні Львівського палацу мистецтв, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, основною метою ярмарку є підтримка та популяризація львівського виробника, спонукання мешканців купувати товари місцевих підприємств.

До участі в ярмарку запрошують львівських підприємців. Вартість участі у виставці-ярмарку для львівських підприємств становить 1100 грн. Інші витрати покриваються за рахунок організаторів. Міська рада проводитиме широку рекламну кампанію заходу під гаслом «Купуй львівське!».

«Ми сподіваємось, що участь у виставці-ярмарку буде корисною для львівських товаровиробників, з огляду на важливість промоції продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів, збільшення обсягів продажу на внутрішньому ринку», - зауважила начальник відділу економічного розвитку Львівської міської ради Вікторія ДОВЖИК.